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رئاسة الجمهورية تصدر بيانًا بشأن الالتزام بالمكانة الدينية لدير سانت كاترين

11:12 م الخميس 29 مايو 2025

رئاسة الجمهورية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا بشأن الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين.

وجاء بيان الرئاسة كالتالي: -

"تعاود رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، وتؤكد أن الحكم القضائي الصادر مؤخرا يرسخ هذه المكانة.

كما يتسق الحكم القضائي مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته لأثينا مؤخراً يوم 7 مايو الجاري.

وتؤكد كذلك على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.

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رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية تصدر بيان المكانة الدينية لدير سانت كاترين الحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة دير سانت كاترين
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