الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبدالسلام

كتب- محمد شاكر:

نعى جميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومي "دار الأوبرا المصرية" الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، وتقدموا له بخالص العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الدكتور علاء عبد السلام أن صلاة الجنازة تُقام على جثمان والده، اليوم، عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ويتم الدفن بمقابر الخيالة.

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