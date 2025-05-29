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عزاء والد رئيس الأوبرا بمسجد الشرطة.. السبت

07:54 م الخميس 29 مايو 2025

الدكتور علاء عبد السلام

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كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، أن صلاة الجنازة تُقام على جثمان والده، اليوم، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ويتم الدفن بمقابر الخيالة.

كما يقام العزاء بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم بعد صلاة المغرب يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو 2025.

وقامت دار الأوبرا المصرية بتغيير قائد حفل "ليلة في حب بليغ ووردة" المقرر إقامته يوم الجمعة 30 مايو 2025 على المسرح الكبير، وذلك نظرًا لوفاة والد المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، قائد الحفل الأساسي.

يشار إلى أن هذا الحفل شهد نفاد تذاكر الحفل، الذي يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا لتقديم مختارات من أعمال الموسيقار بليغ حمدي والمطربة الكبيرة وردة الجزائرية .

وتقدم جميع الفنانين والعاملين بخالص العزاء للمايسترو الدكتور علاء عبد السلام داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

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