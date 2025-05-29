"الرعاية الصحية" تبحث مشروع "الرعاية المتمركزة حول المريض"

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفدًا من وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" وخبراء مشروع التعاون الفني، لمتابعة تنفيذ مشروع "الرعاية المتمركزة حول المريض (PCC)" بمقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور السبكي، أهمية المشروع الذي يستهدف تطوير الخدمات الصحية في 22 منشأة من مختلف القطاعات (الحكومية، الخاصة، الجامعية) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى منشآت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا لتكامل الجهود الدولية والوطنية في تعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن توأمة بين مجمع الإسماعيلية الطبي وأحد المستشفيات الكبرى في اليابان، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات اليابانية في المنشآت الصحية المصرية. ويُعد المجمع مؤهلًا لهذا الدور نظرًا لاعتماده القومي والدولي من هيئتي "GAHAR" و"JCI".

كما كشف رئيس الهيئة، عن إيفاد 20 متدربًا من الهيئة إلى اليابان في أبريل المقبل ضمن خطة إعداد كوادر صحية مؤهلة قادرة على نشر ثقافة "الرعاية المتمركزة حول المريض"، وتطوير أدلة العمل ومنصات التعلم الإلكتروني في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المشروع يمتد حتى عام 2027.

وأكد أن التعاون مع "جايكا" يعد خطوة محورية لتحقيق أهداف الدولة في التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير الدولية، مشيدًا بجودة التنفيذ وحرص الهيئة على تقديم كل الدعم لضمان نجاح المشروع.

من جانبهم، أعرب ممثلو "جايكا" عن اعتزازهم بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدين بالنهج المبتكر المتبع في مصر وسرعة تنفيذ المبادرات، ومؤكدين التزامهم بمواصلة نقل الخبرات اليابانية بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة وخبراء المشروع، إلى جانب ممثلي "جايكا" في مصر واليابان.

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