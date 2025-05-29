مواعيد وشروط الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:



عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية.



وجاء من أبرز المناقشات، أبرزها الإعلان عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني وتطورات ملف الذكاء الاصطناعي والخطة الاستراتيجية 2025-2030.



موعد التقديم للمدن الجامعية



1- الطلاب القدامى: من السبت 26 يوليو 2025 حتى السبت 30 أغسطس 2025

2- الطلاب المستجدون: من 9 أغسطس 2025 حتى 6 سبتمبر 2025

- سيتم إعادة فتح الموقع مرة أخرى بعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والمعادلة، ولمدة 3 أيام فقط للتسجيل.

- التقديم يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمدن الجامعية بجامعة القاهرة والموقع الخاص بتقديم الملفات.



قواعد القبول والإقامة



- الاستمرار بنفس قواعد القبول المتبعة في الأعوام السابقة.

- التسكين مرتبط بتوافر الأماكن وأولوية التقديم ومطابقة الشروط الصحية والاجتماعية.

- يشترط الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية المعمول بها داخل المدن الجامعية.



في سياق متصل.. أعلنت الجامعة، إنشاء جامعة القاهرة الأهلية بقرار جمهوري، لتكون نموذجًا متطورًا في التعليم والبحث العلمي، وخطة استراتيجية 2025-2030 تمهيدًا للإعلان عنها في يوليو المقبل، ترتكز على تطوير البنية التعليمية والإدارية والبحثية.



كما أعلنت دعم التحول الرقمي في إجراءات التنسيق والتقديم داخل الجامعة، وخصوصًا من خلال توفير شبكات الإنترنت البديلة (4G) أثناء فترة التنسيق، وجهود متقدمة في الذكاء الاصطناعي، شملت:



- نشر أول إصدار لسياسات الاستخدام المسؤول.

- تدريب أكثر من 500 عضو هيئة تدريس.

- إدراج دورة الذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي للترقيات.

- التحضير لإطلاق المؤتمر السنوي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.



وشدد رئيس الجامعة، على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد فور انتهاء الامتحانات وسرعة إعلان النتائج، ووجه بإعداد تقارير شاملة عن أنشطة الكليات خلال العام الجامعي لتقييم الأداء وتحفيز التميز.



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