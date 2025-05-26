"منال عوض" تناقش استعدادات العيد وإزالة التعديات بجنوب سيناء

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية المحلية على أرض المحافظة، وعلى رأسها تنفيذ الخطة الاستثمارية، والتعامل مع التعديات على أملاك الدولة، والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

في بداية الاجتماع، تابعت الدكتورة منال عوض، مع محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري 2024–2025 ومقترحات المشروعات في خطة العام المقبل.

واستعرض اللواء خالد مبارك، جهود المحافظة في دفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الربع الأخير من الخطة الاستثمارية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، والطرق، وتحسين البيئة، مشيرًا إلى حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق مع الشركات المعنية بالتنفيذ لتذليل أي معوقات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة لتعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بجهود محافظة جنوب سيناء في هذا الشأن، مؤكدة أهمية تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في الربع الأخير من العام المالي الجاري لإنهاء المشروعات لتحقيق أهداف الدولة التنموية، وضرورة مواصلة المتابعة الدورية لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودفع معدلات التنفيذ.

كما تم استعراض جهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع يوميًا تقارير إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات غير القانونية بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة له أولوية قصوى، وهناك توجيهات واضحة بعدم التهاون مع أي مخالفات، مع استمرار التنسيق مع المحافظات لإنهاء الموجة الحالية بكفاءة وتحقيق المستهدف.

وأوضح اللواء خالد مبارك، أن المحافظة نفذت عدة حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ونجحت في استرداد العديد من الأراضي المتعدى عليها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حق الدولة، مشيرًا إلى أن هناك خطة صارمة لمواجهة أي محاولات تعدي جديدة والتعامل الفوري معها.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، استعرض الدكتورة منال عوض مع اللواء خالد مبارك خطة المحافظة التي تشمل تجهيز المجازر، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان جودة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، وتوفير السلع الأساسية.

كما تم التأكيد على توافر الخدمات الطبية على مدار الساعة ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات خاصة في المدن السياحية، إلى جانب تكثيف حملات النظافة، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات الخدمية، لضمان راحة المواطنين والزائرين خلال إجازات عيد الأضحى.

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