الأرصاد تحذر من التعرض للشمس: اليوم ذروة الموجة ورمال وأتربة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الإثنين هو ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليًا.

وأضافت الهيئة، في بيان، إن من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، بينما جنوب البلاد يكسر حاجز 40 درجة مئوية في الظل.

ومن المتوقع مع نهاية اليوم تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة التي تعمل على انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد والسواحل الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وطالبت الهيئة، المواطنين، بالإكثار من شرب المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعة الذروة، وارتداء غطاء للرأس عند الخروج.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع كبير في الحرارة ثم انخفاض.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تدخل طبي دقيق ينقذ مريضًا في حالة حرجة بمستشفى شبين الكوم التعليمي

الكهرباء: لا تخفيف أحمال صيفًا.. واستثمارات بـ25 مليار جنيه شهريًا لتعزيز الشبكة