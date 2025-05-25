قريبا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" على القناة الأولى

كشف الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن برنامج علمي جديد، للعرض على شاشة القناة الأولى.

وبحس بيان صحفي، يتضمن البرنامج الذي يحمل عنوان (كلام في العلم) قضايا علمية بارزة في مجالات مختلفة، في إطار رؤية ماسبيرو لتبسيط العلوم.

وأوضح البيان: البرنامج الذي تحاور فيه الدكتورة داليا بركات العالم المصري الدكتور سامح سعد الباحث المرموق في الفيزياء الحيوية، ويترأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام، يتضمن الموضوعات التالية:

كيف بدأ الخلق ؟.. مانعرفه عن بداية الكون، وما نعرفه عن حاضر الكون، وتركيبه، واتساعه، وتغيره، ومستقبله.

كما يتضمن البرنامج، ما نعرفه عن تاريخ كوكبنا الطبيعي، وما نعرفه عن نشأة الحياة، وعما إذا كانت هناك حياة في كواكب أخرى؟

يتطرق البرنامج أيضاً لمناقشة نظرية التطور وكتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين، والتي تعد من أخطر النظريات في التاريخ، وكيف شكلت الكوارث الضخمة التاريخ الطبيعي للكوكب، وقصة أسلاف الإنسان، والصدام بين الداروينية والدين، ومحاولات البعض للتوفيق بينهما.

كما تستعرض الحلقات مسارات البحث في مجالات الذكاء الصناعي، ومستقبل البشرية علي ضوء التطور الحيوي للآلات.

وفي مجالات الفيزياء وعلوم الفضاء يتوقف البرنامج أمام مظاهر الهندسة الكونية المذهلة، والانضباط المدهش في قوانين الكون، والمعالم المثيرة في جغرافيا المجرات.

وقال المسلماني: البرنامج سيتضمن في مواسمه التالية استضافة الدكتور سامح سعد لعلماء مصريين وأجانب لمناقشة القضايا ذاتها، وقضايا أخرى ضمن حركة العلم في العالم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: (الإعلام العلمي) علي رأس أولوياتنا، وفي مقدمة جدول أعمالنا، وسوف نبذل أفضل الجهد لتعزيز الثقافة العلمية وسيادة المنطق، وجذب الشباب لمتابعة حالة العلم، والاستعداد للمشاركة بنصيب لائق في ثورة العلوم المعاصرة.