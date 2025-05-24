وزير الصحة ينعى مدير مستشفى المحلة العام وموظف بديوان الوزارة

كتب - أحمد جمعة:

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى المحلة العام، ومحمد صبحي الموظف في مكتب المستشار القانوني لوزير الصحة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد حسني الجوهري استشاري الجراحة العامة مدير مستشفى المحلة العام قد شغل منصب مدير مستشفى زفتى العام منذ افتتاح المستشفى عام 2015 حتى 2023 وقدم الكثير من الخدمات والانجازات بجميع المستشفيات التي كان يشغلها، وتوفي بعد نقله للعلاج بمستشفى معهد ناصر، بينما توفي محمد صبحي بعد معاناه مع مرض السرطان.