نائب بالشيوخ يطالب بزيادة حصة المرأة إلى 50% في البرلمان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بزيادة كوتة تمثيل المرأة في قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ إلى 50%، بدلاً من النسبة الحالية 25%.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وأوضح "دعبس"، أن الزيادة تأتي حرصًا على تحقيق تمثيل مناسب للمرأة يتناسب مع نسبة النساء في عدد السكان، والتي تتزايد عامًا بعد آخر، مشيرًا إلى مكانة المرأة التعليمية وولائها للوطن.

من جانبه، رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمبادرة حزب مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الدستور حاليًا يضمن نسبة 25% للمرأة، لكنه ترك الباب مفتوحًا لتعديل هذه النسبة إذا رغب البرلمان في ذلك، قائلاً: "الكرة في ملعبكم".

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