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رئيس الوزراء يشهد احتفالية 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف

10:57 ص السبت 24 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري، والتي نظمتها هيئة الإسعاف المصرية.

كما افتتح رئيس الوزراء، المبنى الجديد للهيئة بمدينة حدائق أكتوبر، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة.

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