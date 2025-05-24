وزير الزراعة يبحث تنمية الاستثمار وتعزيز الإنتاج بالوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عددًا من ملفات التعاون المشترك، في إطار جهود الوزارة لدعم المزارعين وتعزيز المشروعات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية بالمحافظة.

تناول اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الزراعة، آليات تنمية فرص الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد، والاستفادة المثلى من الإمكانات الزراعية المتميزة التي تزخر بها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الأمن الغذائي.

وأكد الجانبان، أهمية توظيف نتائج البحوث الزراعية ونقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة، مع التركيز على مشروعات التصنيع الزراعي للمنتجات الاستراتيجية والحقلية التي تتفوق بها المحافظة، لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الدولة في التوسع في زراعة النخيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم إنتاج التمور باعتباره محصولًا استراتيجيًا واقتصاديًا عالي القيمة.

وفي سياق متصل، ناقش اللقاء سبل تكثيف الحملات الإرشادية والقوافل البيطرية، وتقديم الدعم الفني والخدمات البيطرية للمزارعين والمربين، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الزراعية المختلفة بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث أكد استعداد المركز لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والفني لتنمية القطاع الزراعي في الوادي الجديد.

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