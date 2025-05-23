الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد| فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تشهدها مصر بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت منار غانم، أن البلاد بدأت بالفعل في الدخول في موجة حارة ترتفع خلالها درجات الحرارة تدريجيًا على أغلب المحافظات ابتداءًا من اليوم، لتسجل ذروتها يومي الأحد والإثنين المقبلين.

أشارت غانم إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا ومائلًا للحرارة ليلًا، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة في جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وتابعت: هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر في البحر الأحمر.

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية خلال ذروة الموجة، نتيجة تغيّر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، حيث تتأثر الأجواء بكتل صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، بدلًا من الكتل الباردة القادمة من جنوب أوروبا التي كانت تسود خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت غانم أن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ تدريجيًا من مساء يوم الإثنين، بدءًا بالمناطق الساحلية، ليعم مختلف المحافظات يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة يتراوح بين 8 إلى 9 درجات، لتعود العظمى في القاهرة إلى نحو 31 درجة مئوية.

وجهت منار غانم ، عددًا من النصائح للمواطنين لتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، أبرزها:

تجنب الخروج في فترات الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم.

اصطحاب مظلات أو قبعات رأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة.