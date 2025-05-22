كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

أُقيم منذ قليل حفل بنك الطعام المصري بالمتحف المصري الكبير، وسط حضور من المسؤولين والرموز العامة، على هامش أعمال مجلس الأعمال المصري البلغاري واتحاد الغرف التجارية.

وشهد الحفل حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب وزير الخارجية البلغاري، وذلك في إطار الفعاليات المشتركة بين مصر وبلغاريا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

كما شارك في الحفل عدد من الوزراء منهم وزراء الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي والمجالس النيابية، ونبيلة مكرم.

وحضر عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، من أبرزهم النائب هاني سري الدين، إلى جانب عدد من الإعلاميين والفنانين، من بينهم الإعلامي شريف عامر، والفنانة هند صبري، والفنانة داليا البحيري.

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