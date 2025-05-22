وزير الصحة يبحث دعم تصنيع اللقاحات والتوسع في خدمات التطعيم بأفريقيا

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جوزيه مانويل باروزو، رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات (جافي)، وعددًا من ممثلي التحالف، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك لتنفيذ آليات تدعم التوسع في تصنيع اللقاحات داخل مصر والدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصحي الإقليمي.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون لتوسيع نطاق خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأولية، وتطبيق سياسات من شأنها تحسين منظومة التحصين في البلدان ذات الاحتياج.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش آليات دعم برامج التحصين الموسعة، وتبادل الخبرات بشأن تحسين أنظمة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الاتفاق على العمل المشترك لضمان الوصول العادل والمنصف للتطعيمات في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شهد اللقاء حضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للتطعيمات واللقاحات (جافي)، والدكتور ريتشارد ميهيغو، مدير المشاركة البرامجية والاستراتيجية مع الاتحاد الإفريقي ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض (Africa CDC).

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز شراكاتها الدولية، وتوسيع نطاق تصنيع وتوفير اللقاحات، بما يحقق الأمن الصحي الشامل على المستويين المحلي والإقليمي.

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