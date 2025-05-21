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هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب

08:55 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى

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كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال صفاء من المنيا حول الاشتراك في الأضحية، موضحًا القواعد الشرعية المنظمة لذلك، خاصة في مسألة الاشتراك في سهم واحد من العجل، أو الاشتراك في خروف بين أكثر من أسرة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن العجل يُجزئ عن سبعة أشخاص فقط، بشرط أن يكون كل شخص من هؤلاء السبعة يمثل أسرة مستقلة، ولا يجوز اشتراك أكثر من شخص في السهم الواحد (السُّبع)، مضيفًا أن السهم لا يُقسم بين أفراد من أسر مختلفة.

وأضاف أن الخروف أو الجدي لا يجوز أن يُشترك فيه بين أكثر من شخص أو أكثر من أسرة، لأنه يُجزئ شرعًا عن شخص واحد وأهل بيته فقط، مؤكدا أن الاشتراك في الخروف بين أسرتين أو شخصين من عائلات منفصلة لا يصح، حتى وإن كان من باب التعاون.

وشدد على أهمية النية في الأضحية، لافتًا إلى أن وضوح النية والالتزام بالشروط الشرعية يضمنان صحة الأضحية وقبولها عند الله.

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