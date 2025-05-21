مؤتمر علمي يناقش تحديات طب الأسنان بالتعاون مع "ألبرتا" الكندية

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة مؤتمرًا علميًّا Canadian Dental Congress؛ برعاية الدكتور محمد فايز، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، والدكتور خالد حمدي عبد الرحمن، رئيس جامعة الأهرام الكندية والرئيس الشرفي لمؤتمر طب الأسنان، والدكتور خالد أبو الفضل رئيس قطاع طب الأسنان الأسبق بالمجلس الأعلى للجامعات، والرئيس الشرفي لمؤتمر طب الأسنان، والدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة "الأهرام الكندية" ورئيس المؤتمر، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب والباحثين.

شارك في حضور النسخة الأولى من المؤتمر عدد من الأكاديميين والمتخصصين والممارسين في هذا المجال، لمناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، بالتعاون مع جامعة ألبرتا بكندا؛ لمناقشة واحدة من أهم مجالات طب الأسنان المتداولة وهو مجال التقويم.

وشارك في إحياء المؤتمر 21 محاضرًا من أساتذة طب الأسنان؛ بينهم الدكتور طارق صلاح الدين، العميد الأسبق لكلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس.

وناقش المؤتمر الموضوعات العلمية في مختلف التخصصات؛ مثل زراعة الأسنان والموضوعات المرتبطة بالتركيبات وطب أسنان الأطفال، ووصل عدد المحاضرات إلى 17 محاضرة علمية، بالإضافة إلى مساهمة عدد كبير من الشركات الراعية في مجال طب الأسنان لتنظيم هذا الحدث.

وافتتح الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن، رئيس جامعة "الأهرام" الكندية، فاعليات المؤتمر معربًا عن سعادته بالتطور السريع لمنظومة طب الأسنان في جامعة الأهرام الكندية.

وألقى الدكتور خالد أبو الفضل الرئيس الشرفي للمؤتمر، كلمته، مؤكدًا أهمية تكرار هذه الأحداث العلمية في الكثير من الفترات لدعم الطلاب وحديثي التخرج من كليات طب الأسنان على المستوى الدولي.

وشهد نهاية المؤتمر تكريم مجموعة كبيرة من الأساتذة في كلية طب الأسنان جامعة الأهرام الكندية وتوزيع هدايا على الفائزين بالمسابقات العلمية وجوائز للمنظمين في حفل اختتام مؤتمر طب الأسنان.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يتضمن عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناولت تحديات تواجه مجتمع طب الأسنان؛ سواء في الجانب الإكلينيكي أو الجانب الإداري، مؤكدًا أهمية المؤتمر في بناء فرص تعاون بين طلاب طب الأسنان والباحثين وتطوير مهاراتهم من خلال نقاشات مثمرة وعروض تقديمية خلال انعقاد المؤتمر.

وتوجه عبد الحكم بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة "الأهرام" الدكتور محمد فايز، ورئيس جامعة الأهرام الكندية الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن، على دعمهما المستمر لإنجاح هذا الحدث العلمي، الشكر أيضًا لمؤسسة "الأهرام" والجمعية العلمية لكلية طب الأسنان جامعة الأهرام الكندية DSAC ولكل الداعمين والقائمين على تنظيم المؤتمر العلمي.

وأضاف رئيس المؤتمر أن التواصل بين الحضور في هذا المؤتمر هو النجاح الأكبر في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن اختيار دار الأوبرا المصرية وفي هذا التوقيت يعد نجاحًا كبيرًا؛ خصوصًا أن الجميع ينتظر خلال هذه الفترة الوجيزة احتفالًا دوليًّا بافتتاح المتحف المصري الكبير تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهذا يعد شرفًا رائعًا لتسلسل المؤتمر في هذه الأيام.

وشهد المؤتمر حضور عدد من القامات العلمية الكبيرة ومحاضرين وافدين من جامعة ألبرتا بكندا، وعدد كبير من المسؤولين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والكوادر العلمية المشرفة في مصر.

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