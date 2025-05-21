"اتكلمت من 4 سنين".. السيسي يتحدث عن فرص تحسين الثروة الحيوانية

كتب- محمد أبو بكر:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية، عن فرص تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أنا بس هتوقف هنا عند النقطة دي وهقول لكل الناس اللي بتسمعني في مصر لما يكون في ظروف اقتصادية صعبة لبلد وعايزة تتجاوز المشكلة دي بتخش في تفاصيل وبتعمل خطط قد يراها البعض يعني صعبة ومستحيلة يمكن

وأضاف "السيسي": هتكلم هنا عن الثروة الحيوانية، وشوفوا احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كدا من 3 أو 4 سنين ووزير الزراعة موجود والقطاع الخاص موجود دلوقتي سامعني، فيه رأس ماشية بتاكل وتشرب زي رأس الماشية المصرية اللي هي متمش تحسينها والسلالة بتاعتها دي تطلع كيلو لحمة في اليوم ودي تطلع 1 ونص أو 1.8 في اليوم بنفس الأكل.

وأكد: يعني لو عندنا في مصر ثروة حيوانية ونقعد مصرين ومش قادرين نغير الواقع بتاعها ونقول إن احنا حجم ما لدينا من ثروة حيوانية في الماشية مش قادرين بعد ما اتكلمنا في النقطة دي سواء لإنتاج اللبن أو لإنتاج اللحوم بعد 5 سنين مقدرناش نحل المسألة دي.

وتابع: يعني علشان نحل المسألة دي لازم يكون عندك 200 أو 300 أو 400 ألف رأس وبتكلم كلام علشان نقول للناس إيه؟.. نأخد الأبقار الموجودة عندنا ونعمل إحلال يبقى المزارع المصري اللي عنده رأسين أو تلاتة بعد ما كان عنده نفس الأكل والمياه والخدمة يطلع في الشهر للرأس الواحدة زيادة 30 كيلو هيطلع في نفس الوقت زيادة 45 كيلو، وكدا غنيته ولا مغنتوش؟.. غنيته.

وأكمل: بدل ما بيطلع 7 أو كيلو لبن للرأس الواحدة في اليوم بيطلع 30 و 40 كيلو للرأس الواحدة، وولو أنا عندي مليون رأس بدل ما يطلعوا 8 مليون كيلو لبن في اليوم هيطلعوا 40 مليون كيلو ودا يخش الإنتاج ويتعمل منهم منتجات اللي هي الصناعة اللي مينفعش أبدا نستخدم حاجتنا خام يعني وفيه ألبان تبقى منتجات ألبان علشان نستفيد منها وتكون قيمة مضافة.