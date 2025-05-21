السيسي لكامل الوزير: إزاي مفيش مصنع لإنتاج لبن الأطفال؟!

كتب- محمد أبوبكر:

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم وجود أي مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر، مستدركا: قلت الكلام من 4 أو 5 سنين.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية.

وقال الرئيس السيسي: معقول لحد دالوقتي الـ40 أو الـ45 مليون علبة لبن بودرة ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر يا كامل؟!.. والكلام دا قولته قبل كدا من 4 أو 5 سنين.. وامسكوا في موضوع موضوع وخلصوه، وبقول الكلام دا مش للحكومة بس، بل للمستثمرين والقطاع الخاص والحكومة.

وأكمل: يا جماعة لو عايزين تنقلوا بلدكم من وضع لوضع أفضل دا مش هيبقى سهل، أنت هتفضل تصر على موقفك وتبحث وتجري لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسدد خطاك في اللي أنت بتعمله.

كما تابع: احنا عايزين نستفيد كمواطنين ومزارعين ورجال صناعة ورجال زراعة وحكومة من اللي احنا بنقولوا دا علشان نصر على إننا نغير الواقع، وتيجي تقولي 100 ألف رأس و200 ألف رأس، والمزارع الموجودة عندكم أنتم ووزارة الزراعة قادرة على استيعاب كمية أكبر من كدا، والفلاح في مصر مش هيقدر يغير رأس الماشية اللي عنده باللي بتكلم عليها بسهولة بل لازم برنامج.

وقال: بدل ما أدي فلوس كل شهر ممكن أدي حاجة من دي تغني الناس وإنتاجها في اللحوم ولا الألبان يغني الناس.. طب إزاي؟ إزاي نقدر نعملها مع بعض؟.. هل دا معناه إن الراجل في القطاع الخاص ميكسبش؟.. لا يكسب، واحنا معاكم بس بصوا للكلام اللي احنا بنقول عليه دا، وأسف بقولكم لموا للمدبوح، الأبقار اللي إنتاجها مش كبير، وحلوا محلها باللي إنتاجه كويس، يبقى في خلال 4 أو 5 سنين بقت ثروتنا الجيوانية كلها تم استبدالها بسلالات إنتاجها للحوم والألبان أكبر، ودا على مستوى الدولة يكون حاجة تانية خالص.