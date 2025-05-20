دراما إف إم.. ماسبيرو يطلق أول إذاعة للمسلسلات في العالم العربي

كتب - مصراوي:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق أول إذاعة في العالم العربي لبث المسلسلات الإذاعية باسم (دراما إف إم .. إذاعة المسلسلات من القاهرة).

ومن المقرر، أن يبدأ بث إذاعة دراما إف إم، اعتباراً من يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥، والذي يواكب عيد تأسيس الإذاعة المصرية الحادي والتسعين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن إذاعة المسلسلات دراما إف إم التي تمتلك نحو 2000 مسلسل إذاعي، تبث مسلسلات جديدة في إطار عودة الإنتاج الدرامي بالإذاعة المصرية .

يذكر أن الإذاعة المصرية قد أنتجت عبر عقود إبداعها عدداً كبيراً من المسلسلات الإذاعية، شارك في كتابتها نخبة من الكتاب المصريين وكبار كتاب العالم، كما شارك في الإخراج والتمثيل نجوم ومبدعون من أجيال مختلفة، أثروا الدراما الصوتية بامتياز واقتدار.

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