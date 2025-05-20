موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير

كتب- محمد شاكر:

رفعت وزارة السياحة والآثار، حالة الاستعداد القصوى استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير، يوم 3 يوليو المقبل.

حيث يجري وضع اللمسات النهائية لحفل الافتتاح العالمي، وكذلك نقل المجموعة الذهبية لمقتنيات الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة بالوزارة، أنه تم وضع خطة بالاتفاق مع إدارة نقل الآثار في المتحف الكبير، بقيادة الدكتور عيسى زيدان، تضمنت نقل 25 قطعة أسبوعيًا.

وأشارت المصادر إلى أن القطع المتبقية من المجموعة الذهبية يبلغ عددها نحو 200 قطعة، يجري نقلها بشكل متتابع حتى لا يحدث نقلها دفعة واحدة خللا بالمتحف المصري بالتحرير.

ولفتت المصادر إلى أن آخر القطع التي سوف يتم نقلها من المتحف، هي القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، والذي يزن 25 كيلو من الذهب الخالص، والتابوت الذهبي للملك والذي يزن 110 كيلو من الذهب الخالص.

وشددت المصادر على اتباع أعلى درجات تأمين النقل والتغليف حتى لا تتأثر القطع الذهبية بأي شكل من الأشكال، خاصة أن القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون هو أهم قطعة أثرية في العالم، مشيرة إلى أن موعد نقل القناع سيكون قبل الافتتاح مباشرة.

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