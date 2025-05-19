مدحت بركات يزور مجلس الشيوخ بدعوة من تحالف الأحزاب المصرية

القاهرة - مصراوي:

أعرب المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر وعضو تحالف الأحزاب المصرية، عن سعادته وتقديره للدعوة الكريمة التي وجهها مجلس الشيوخ المصري لقيادات الأحزاب، مؤكدًا أنها تُعد فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الدولة والقوى السياسية، وتبادل الرؤى حول مستقبل الحياة الحزبية في مصر.

وقال بركات: "يسرني أن حزب أبناء مصر، أحد الأحزاب الحديثة النشأة، حيث تم تأسيسه عام 2019، ومنذ انطلاقته وهو يعمل بكل جد وإخلاص من أجل المساهمة في بناء دولة مدنية حديثة، منفتحة على التعددية وتسعى لترسيخ مفاهيم المشاركة السياسية".

وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن الحزب ورغم حداثة تأسيسه، إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحًا سياسيًا لافتًا، حيث كان أول حزب في تاريخ الحياة السياسية المصرية يخوض الانتخابات البرلمانية عام 2020 بقائمة مستقلة دون تحالفات حزبية أو دعم خارجي، وتمكن من تشكيل قاعدة انتخابية قوية في قطاع شرق الدلتا، ما يُعد إنجازًا غير مسبوق على مستوى الأحزاب الوطنية.

وتابع بركات حديثه بالتأكيد على أهمية تحالف الأحزاب المصرية، مشيرًا إلى أنه يضم طيفًا واسعًا من القوى السياسية الوطنية، ويمثل شريحة كبيرة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم. وأوضح أن التحالف يسعى بجدية إلى تطوير الحياة السياسية، وتمكين الكوادر الشابة، وتقديم رؤية وطنية متكاملة لدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام كلمته، وجه المهندس مدحت بركات الشكر والتقدير للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على الجهد الوطني المخلص الذي يبذله في إدارة هذا الصرح التشريعي الكبير، متطلعًا إلى تكرار مثل هذه اللقاءات البناءة التي تُسهم في تعزيز التفاعل بين السلطة التشريعية والأحزاب السياسية، بما يخدم مستقبل مصر واستقرارها السياسي.