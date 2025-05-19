هل حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟.. الاتحاد يُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد نبيل عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن كميات الثروة الداجنة التي تنتجها المزارع داخل مصر سواء من الدواجن وبيض المائدة ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما.

وقال "نبيل"، لمصراوي، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 98% خلال الشهور القليلة الماضية إذ تراوحت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعه بين 90 و95 جنيه للكيلو ويباع الكيلو من الدواجن البيضاء الأكثر انتشارا للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 110 و120 جنيهًا.

وأضاف: كما تم الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة موضحًا أن طبق بيض المائدة استقر عند 115 جنيه بالمزرعة خلال الفترة الحالية مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي وصل فيه الطبق لـ 155 جنيهًا.

وأوضح أن الإستقرار في أسواق الدواجن يرجع لجهود الدولة التي بذلت لتوفير الأعلاف والمواد الغذائية للمربين خلال الفترة الفترة الماضية مما انعكس في وفرة الإنتاج وزيادة المعروض.

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