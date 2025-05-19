خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟



كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سبب تأخر إثيوبيا في فتح بوبات مفيض سد النهضة رغم بدء موسم الأمطار.

وقال شراقي في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": إن تأخر إثيوبيا في فتح بوابات مفيض سد النهضة حتى الآن يرجع لعدة أسباب، هي التشغيل الضعيف لبعض التوربينات التي تواجه مشاكل فنية في التركيب أو التشغيل، بالإضافة إلى عدم جاهزية أو وجود شبكة نقل للكهرباء.

وتابع: "يتضح ذلك من خلال الصور الفضائية التي تُظهر حجم المخزون الذي انحفض قليلًا بمقدار 4 مليار متر مكعب منذ 5 سبتمبر 2024، بعد انخفاض منسوب البحيرة بحوالي 2 م ووصله إلى 636 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 56 مليار متر مكعب".

وأشار إلى أن الأمطار الخفيفة بدأت مع بداية الشهر الجاري في حوض النيل الأزرق بمعدل إيراد يومي عند سد النهضة بأكثر من 20 مليون م3.

وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد إلى 60 مليون متر مكعب/يوم بعد أسبوعين، إذ تشير التوقعات الأولية إلى أن معدل هطول الأمطار حول المتوسط أو أكثر قليلا.