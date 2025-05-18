عمرو أديب: حسم لقب الدوري هذا الموسم قد يتأخر بسبب شكاوى بيراميدز

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن نادي بيراميدز تقدم بشكاوى إلى منظمات رياضية دولية بشأن الأحداث التي شهدها الموسم الحالي من الدوري المصري.

وأوضح "أديب"، خلال تقديمة برنامج الحكاية ،المذاع على Mbc مصر، أن بيراميدز حصل على استشارة قانونية دولية تشير إلى إمكانية تجميد قرار تحديد بطل الدوري لحين البت في هذه الشكاوى.

وأشار إلى أن حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم قد يتأخر لما بعد نهاية المسابقة في 28 مايو الجاري، واصفًا الدوري المصري الحالي بأنه "الأضعف" وربما "الوحيد في العالم غير المعروف بطله حتى الآن".

ويعود اعتراض بيراميدز، وكذلك نادي الزمالك، إلى عدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم، وذلك عقب قرار رابطة الأندية بعدم اعتبار غياب الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك "انسحابًا". بينما يرى بيراميدز والزمالك أنه كان يجب اعتبار الأهلي "منسحبًا" وبالتالي خصم ثلاث نقاط من رصيده.

وتكتسب هذه النقاط الثلاث أهمية بالغة، حيث أن خصمها من رصيد الأهلي سيمنح بيراميدز فرصة أكبر للفوز بلقب الدوري، وهو ما يتعارض مع الوضع الحالي الذي يمنح الأهلي أفضلية في التتويج.

وقبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

وفي سياق آخر، تناول أديب مطالبة نادي بيراميدز بتأجيل مباراته في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك بسبب ارتباطه بمباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي قبلها.

وعلق أديب قائلًا: "بيراميدز تقدم بطلب لرابطة الأندية لتأجيل المباراة ولم يتلق ردًا حتى الآن.. بينما لو كان الأمر يتعلق بنادٍ آخر، لكانوا قالوا إنه يلعب باسم مصر ويجب تأجيل مباراته ليحصل على الراحة".

واختتم أديب بالإشارة إلى أن فوز الأهلي ببطولة الدوري أمر معتاد، لكن الأحداث الجارية في المسابقة "غير طبيعية"، مؤكدًا أن "كرة القدم بلا عدل لا قيمة لها، والفائز لن يشعر بمتعة الفوز والخاسر لن يشعر بأنه استحق الهزيمة".