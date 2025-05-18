وزراء الطيران والأوقاف والتضامن في احتفالية توديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام 1446هـ

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي احتفالية توديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1446هـ / 2025م، تحت رعاية وحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية ورئيس بعثة الحج الرسمية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى جانب قيادات وزارة الطيران المدني ووزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

جاءت هذه الاحتفالية ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان نجاح موسم الحج، حيث أكد الدكتور سامح الحفني أن الدولة تتعامل مع موسم الحج كمهمة وطنية مقدسة، موضحًا أن هناك خطة تشغيلية متكاملة لتيسير سفر الحجاج بأمان وراحة بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسعودية، مع التركيز على رفع كفاءة المطارات والخدمات، وتقديم رعاية خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، معلناً عن إصدار كتيب مبسط للمناسك وتوزيعه على الحجاج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية لتفادي المخالفات التي قد تعرض حياة الحجاج للخطر، ودعا الحجاج إلى الدعاء لمصر وأهل فلسطين بالأمن والاستقرار.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التنسيق المؤسسي الشامل بين الوزارات يهدف إلى ضمان موسم حج آمن وميسر لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى تنظيم الوزارة حج نحو اثني عشر ألف حاج موزعين على ثلاثة مستويات إقامة، مع توفير عدد كبير من المشرفين ووسائل نقل حديثة وخدمات طبية ودينية متكاملة، مؤكدة حرص الوزارة على توفير كافة التسهيلات لضمان راحة الحجاج.

وأكد الطيار أحمد عادل أن مصر للطيران سخرت كافة إمكانياتها لنقل أكثر من 66 ألف حاج عبر 654 رحلة جوية، مع فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به السلطات السعودية في تسهيل إجراءات الحج.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من كبار السن من الحجاج وتسليمهم قسيمتي سفر مجانيتين، كما أُجري سحب علني للفوز بعدد من الجوائز والهدايا التي قدمتها "مصر للطيران للأسواق الحرة".