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وكيل الشيوخ: مشروع التنمية الاقتصادية ليس مشروع أرقام ولكنه حقيقة

04:23 م الأحد 18 مايو 2025

المستشار بهاء الدين أبوشقة

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كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 تفعيلا للمادة 249 من الدستور، موكدا أن المشروع المقدم ليس مشروع أرقام ولكن حقيقة وواقع تتجسد فيه الرغبة الصادقة للنهوض بالوطن وهناك مراعاة للبعد الاجتماعي ومراعاة للحياة الكريمة للمواطن البسيط.

وشدد أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة لة، وأن الحرب الاقتصادية من أشرس الحروب وهي من حروب الجيل الرابع، موجهها التحية لكل من ساهم كل في إعداد هذا المشروع وتحية لشعب مصر العظيم وتحية للحكومة ولوزيرة التخطيط.

وأكد أن المشروع يأتي في ظل اضطرابات وحروب سواء على النطارق الإقليمي أو العالمي ويواجه تحديات جسيمة وغير مسبوقة ولكن إرادة المصريين والتفاف الجميع حول القيادة السياسية استطعنا أن نعبر وسط هذه الأمواج العاتية.

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المستشار بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ مشروع التنمية الاقتصادية
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