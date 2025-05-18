هدم العقارات الخطرة.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير عزبة جرجس والعسال بشبرا

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة عزبة جرجس والعسال بحي شبرا.

رافق محافظ القاهرة في جولته حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء باسم عمارة، مدير مديرية الإسكان والمرافق، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تطوير وتأهيل المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، مشيرًا إلى أن القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن، وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة له في مساكن حضارية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المشروع يتضمن هدم العقارات ذات الخطورة الداهمة بالمنطقة، حفاظًا على سلامة الأسر المقيمة بها، وإعادة إنشائها مرة أخرى بنظام الهيكل الخرساني قبل إعادتهم إليها، بالإضافة إلى تجديد شبكة المرافق بالكامل، وتطوير الطرق، والإنارة في المنطقة المحيطة.

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