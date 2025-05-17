"مفيش فايدة".. عمرو أديب يستحضر مقولة سعد زغلول تعليقًا على فوز الأهلي

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي المثير على نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، عبر أديب عن استيائه من الطريقة التي حسم بها الأهلي المباراة، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، كالعادة شربناها سادة، الأهلي بيكسب في الدقيقة الزيادة عن الوقت بدل الضايع، فين العدل؟، هل الأهلي كان يستحق الفوز النهاردة؟ أتحدى لو فيه أهلاوي كان متوقع إنه هيكسب البنك الأهلي".

وتساءل أديب عن السر وراء تكرار فوز الأهلي في اللحظات القاتلة، مطالبًا بإحصاء عدد الأهداف التي سجلها الفريق بعد الدقيقة 90 والوقت بدل الضائع.

وأضاف: "عاوز أعرف نادي واحد في العالم بيجرى معاه كده.. احسبوا الأهلي جاب كام جون فوق الدقيقة 90 وفوق الوقت الضايع.. فين العدل فين المساواة.. حاجة تخليك ماتشجعش كرة تاني".

وتسائل مقدم "الحكاية": "بحق الألهة إيه الحظ ده؟، محدش يقولي اللي حصل النهاردة مع الأهلي عادي".

وصف أديب الأهلي، بأنه فريق "لا يستحق اللقب ولكن هو فريق يستحق الدوري يُرحله"، معربًا عن اعتقاده بوجود "حكمة" من هذا الفوز، معقبًا: "لو خسر الأهلي "كان ممكن تجيلي جلطة".

واستحضر الإعلامي عمرو أديب عبارة سعد زغلول الشهيرة "مفيش فايدة" لوصف حال الفريق، مختتمًا: "بفكر أعمل محضر عند محمد بيه في قسم الهرم بسرقة الأهلي للدوري".