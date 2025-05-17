أول تحرك رسمي من الزراعة بشأن ما أثير عن نفوق 30% من الدواجن

كتب- عمرو صالح:

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشكيل لجنة فنية لفحص مزارع الدواجن في مصر وذلك بعد أن أثيرت أقاويل خلال الساعات الماضية بنفوق أكثر من 30% من الدواجن في مصر بسبب الفيروسات.

وقال "فاروق"، في تصريحات صحفية، إن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستضم ممثلي لمركز البحوث وكذلك هيئة الخدمات البيطرية والمعمل المرجعي وبعض المنتجين من اتحاد منتجي الدواجن.

وأكد فاروق: "الحقيقة أن كل عام يحدث في مثل هذا التوقيت بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الجوية نسب متعارف عليها من النفوق، ودائما تتراوح بين ٤ إلى ٧ ٪"، موضحًا أن ما تم إثارته غريب وبالتحديد في وقت بدأت بالفعل أسعار الدواجن بالنزول بنسب كبيرة.

وكان الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن قد صرح نفوق أكثر من 30% من الثروة الداجنة في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الزيني في تصريحات تلفزيونية، أن اتحاد منتجي الدواجن التقى في وقت سابق رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وطالب بالمتابعة وهو ما لم يحدث من قبل وزارة الزراعة، مضيفًا أن نسبة النفوق تزيد عن 30%.

وأشار الزيني إنه بسبب الوضع الوبائي للدواجن وهو وضع موسمي نفق 30% من الدواجن في المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يتم الاستعداد مبكرًا لهذا الوضع ووضع خطة استباقية لتفادي هذه الأزمة التي عصفت بالمربيين.