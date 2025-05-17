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الإسكان: مساهمة المنتج المحلي بالمشروعات القومية للمياه تجاوزت 70% من مدخلات الصناعة

06:51 م السبت 17 مايو 2025

أرشيفية

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كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسبة المكون المحلي المشروعات القومية ومياه الشرب والصرف الصحي ارتفعت من 20 إلى 70%؛ وهو ما يعني تشجيع ودعم المنتج المحلي ووجود ثقة في كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مع الإعلامي محمد سويد، على هامش افتتاح معرض ويندوركس، أن وزارة الإسكان تدعم بقوة التصنيع المحلي وخاصة الذي يعتمد على تطبيق أحدث التكنولوجيات من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والشركات العالمية.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن مشاركة أكثر من 450 شركة دولية عارض لأحدث تكنولوجيات وتقنيات تنقية المياه بمثابة رسالة طمأنة بأن هناك التزمات وشركات مشاركة بالمنتج المصري في المشروعات الكبيرة سواء مشروعات حياة كريمة أو التي تتم في المدن الجديدة.

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