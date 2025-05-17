تنويه جوي بشأن طقس الأحد.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر الجوية

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد القاهرة والوجه البحرى، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 36، والسواحل الشمالية 26، وشمال الصعيد 42، وجنوب الصعيد 47.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من (70:50) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

ويوجد كذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

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