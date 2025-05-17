أول تحرك برلماني بشأن تصريحات نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر

كتب- نشأت علي:

قدّمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن ما وصفتها بـ "التصريحات المتضاربة" حول نفوق نحو ثلث الثروة الداجنة في مصر، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام.

وأشارت النائبة، في طلب الإحاطة، إلى صدور تصريحات عن اتحاد منتجي الدواجن تفيد بنفوق نحو 30% من الثروة الداجنة نتيجة الوضع الوبائي، قبل أن يتم نفيها من قبل مسؤولين آخرين داخل نفس الاتحاد، وكذلك من قبل وزارة الزراعة، التي أكدت في بياناتها الرسمية أن الثروة الداجنة في البلاد آمنة ولا تعاني من أي أمراض وبائية.

وأكدت أمل سلامة، أن تضارب التصريحات تسبب في حالة من البلبلة داخل الأسواق، خصوصًا بورصة الدواجن، وأثار مخاوف لدى المستهلكين من احتمالية وجود فيروسات قد تهدد الصحة العامة، بالرغم من نفي الجهات المعنية.

وحذّرت النائبة، من التأثيرات السلبية لمثل هذه التصريحات غير المنضبطة، لا سيما في ظل تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن، تمثل بُعدًا من أبعاد الأمن القومي.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بسرعة توضيح الحقائق للرأي العام، وضرورة ضبط التصريحات الصادرة عن الجهات المعنية، حرصًا على استقرار السوق، وحفاظًا على سمعة الإنتاج المحلي، ودعمًا لصناعة الدواجن كأحد أهم الصناعات الوطنية.

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