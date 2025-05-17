سرقة أكثر من 200 مليون جنيه.. تفاصيل جديدة في واقعة أكبر سرقة كهرباء بأكتوبر

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قيمة محضر الضبطية القضائية الذي تم تحريره لأحد مصانع البلاستيك بأكتوبر بلغ نحو ٢١١ مليونًا و٦٥٥ ألف جنيه، بعد قيام الشركة بتشكيل لجنة لحصر كل المعدات التي تستهلك تيارًا كهربائيًّا دون وجه حق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لرؤساء شركات التوزيع، بتكثيف حملات الضبطية القضائية على كل المناطق.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن اللجنة قامت بتحديد كميات الطاقة المسروقة بما يقدر بـ٧ أحصنة كهرباء، وهو رقم يعتبر الأعلى في تاريخ محاضر سرقات التيار، وعليه تم قطع وفصل التيار الكهربائي عن المصنع؛ لحين سداده قيمة التيار المسروق أو المحضر.

جدير بالذكر أن حملة تفتيش مسائية مكبرة بقيادة المحاسب أحمد المصري، مدير عام الضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قامت بالمرور على المنطقة الصناعية بأكتوبر، في تمام الساعة الثانية صباحًا؛ تم خلالها التفتيش على بعض المصانع كثيفة الاستهلاك، في مقدمتها مصانع البلاستيك الموجودة بالمنطقة الصناعية، وعلى إثرها تم ضبط أكبر واقعة تلاعب في عدادات الكهرباء داخل أحد المصانع بالمنطقة التي تقوم بصناعة البلاستيك.

وعلى الرغم من محاولة العاملين بالمصنع منع حملة الضبطية القضائية من القيام بمهام عملها؛ إلا أنه فشل ذاك، وتم مداهمة المصنع لضبط المخالفات؛ إذ تبين التلاعب في توصيلات واستهلاكات العدادات، خصوصًا أن المصنع يوجد به محولان؛ قدرة الواحد فيهما ميجاوات.

اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

صنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"

اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام وموعد انخفاض الحرارة

الزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية