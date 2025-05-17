التنمية المحلية: إزالة 4161 حالة تعدٍ خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ26

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا صباح اليوم السبت، بشأن نتائج جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نفذت في الفترة من 10 إلى 16 مايو 2025.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس الحزم والجدية في التعامل مع ملف التعديات، بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظات والجهات المعنية لتنفيذ القانون واستعادة حقوق الدولة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 4161 حالة إزالة لمخالفات متنوعة في جميع المحافظات، من بينها 1378 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك دولة بمساحة 469 ألف متر مربع، و616 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 4666 فدانًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية يسير وفق خطة دقيقة، حيث نجحت المحافظات في إزالة 1143 حالة بناء مخالف على مساحة 156 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 125 حالة زراعة غير قانونية على مساحة 46 فدانًا.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظات واصلت جهودها أيضًا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد وإزالة 899 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت 53 فدانًا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع تنفيذ حملات الإزالة لحظة بلحظة، وتعمل على تذليل العقبات لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 26 تنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من 10 حتى 30 مايو 2025، تليها المرحلة الثانية من 7 حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.

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