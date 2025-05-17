رئيس جامعة الأزهر: آية الصفا والمروة تعلّمنا فقه الأولويات

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن في تدبر آية السعي بين الصفا والمروة دروسًا عقدية وسلوكية عظيمة، تكشف عن عمق اللغة القرآنية وتوجيهاتها التي تربط بين العبادة والحياة، والفريضة والنية، مشيرًا إلى أن الله عز وجل في قوله:﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، وهذه الشعيرة الخالدة رمزًا من رموز التوحيد واليقين، وتكريمًا لقصة الإيمان والصبر التي جسدتها السيدة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن قوله تعالى: ﴿فمن حج البيت﴾، أي قصده، لأن الحج هو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك، بينما قوله: ﴿أو اعتمر﴾، أي أدى العمرة، وهي من نفس الجذر (ع-م-ر) الذي يدل على البناء والعمارة، مبينًا أن العمرة تعمر القلب، وتجدد العمر، وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف: "كلمة اعتمر جاءت على صيغة افتعل، وهي صيغة تدل على بذل الجهد والمشقة، ما يعكس أن المعتمر يُكلف نفسه طاعةً ليست مفروضة، فينال بها القرب من الله، في حين أن الحج فريضة، ولذلك جاءت الكلمة أخف، واللفظ أيسر".

وبيّن رئيس جامعة الأزهر أن تقديم الحج على العمرة في الآية الكريمة هو إشارة قرآنية واضحة لفقه الأولويات، حيث تُقدَّم الفريضة على النافلة، وهذا يعلم المسلم أن يبدأ دومًا بما هو واجب عليه، قبل ما هو تطوع، مضيفا: "هذا ليس ترتيبًا لغويًا فقط، بل هو توجيه تربوي لتأسيس حياتنا على ترتيب الأولويات، في العبادة، والعلم، والعمل، والإنفاق، وكل جوانب السلوك".

وفسر قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾، أن معنى "لا جناح" أي لا إثم ولا حرج، والمراد به نفي ما كان في صدور بعض الصحابة من تساؤلات عن حكم السعي، ظنًا منهم أنه من بقايا الجاهلية، فجاء القرآن ليؤكد أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، وأنه عبادة مشروعة محببة.

وأردف: "القرآن لا ينفك عن الحياة، وكل لفظ فيه يحمل نورًا وهدى. وفي آية الصفا والمروة، تتجلّى معاني الطاعة، وتجديد الروح، وترسيخ فقه الأولويات، وهي معانٍ يحتاجها المسلم في كل وقت، لا سيما في زمان غابت فيه كثير من الموازين بين الفرض والنفل، والضروري والهامشي".