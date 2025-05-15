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الأحد.. المتاحف تستقبل زائريها من المصريين مجانًا بهذه المناسبة

11:56 م الخميس 15 مايو 2025

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(أ ش أ)

تفتح متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، أبوابها مجاناً لزائريها من المصريين فيما عدا متاحف كل من المصري بالتحرير، والقومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمصري الكبير، وذلك يوم الأحد المقبل، احتفالا بيوم المتاحف العالمي.

كما تنظم المتاحف، معارض أثرية وأنشطة ثقافية وفنية وتوعوية وجولات إرشادية على هامش الاحتفال بهذا اليوم.

وتم اختيار يوم 18 مايو ليكون يوم المتاحف العالمي بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، لتسليط الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي.. وموضوع احتفال هذا العام يحمل عنوان "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير".

هذا المحتوى من

Asha

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