محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هدف مشترك للمحافظة ونواب الشعب

كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة باعتبارهم شركاء في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على التواصل اليومي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل فردي مع استمرار اللقاءات الدورية المجمعة.

شهد الاجتماع منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير القاهرة تقوم على عدة محاور منها تطوير المناطق العشوائية وتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق، والحفاظ على التراث والمعالم الأثرية والتراثية في القاهرة، وتحسين الخدمات مثل نشر الأسواق وضبط الأسعار، والتعاون مع المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية، وزيادة المسطحات الخضراء وإنشاء مشتل في كل حي، واستمرار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في كافة أجهزة المحافظة، وتشجيع الاستثمار ،ودعم الشباب والرياضة بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في القاهرة.

وخلال الاجتماع، عبر النواب، عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي.

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