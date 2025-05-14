رئيس القومي للسكان: نسبة الأطفال تحت ١٨ عاما تبلغ 30% من المصريين

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة عبلة الألفي، رئيس المجلس القومي للسكان، إن مصر دولة شابة و نسبة الأطفال تحت سن ١٨سنة تمثل ٣٠٪ من الشعب المصري، مبينة أن الهدف الأساسي للدولة المصرية هو الاهتمام بالطفل منذ فترة ما قبل الزواج لتأسيس طفل سليم، إضافة إلى فترة الحمل وفترة الطفولة المبكرة والتي تشكل ٦٥٪؜.

وأوضحت خلال برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا والذي تقدمه هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، عبر قناة سي بي سي، أن ٦٠٪ من المبادرات كانت من نصيب الأطفال، وذلك من إجمالي من ١٥ مبادرة صحية، ومنها مبادرة الألف يوم الذهبية للأم والطفل.

وتابعت أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لتحويل المنشآت الصحية لمنشأت صديقة للطفل وكذلك برامج دعم الرضاعة الطبيعية، وكذلك تدشين البرنامج القومي للتقزم والكشف عن الأمراض الوراثية للاطفال منذ ولادة الطفل.

وأكدت أن كل تلك المبادرات هدفها بناء جيل صحي لخدمة الأسرة المصرية.