إعلان

رئيس القومي للسكان: نسبة الأطفال تحت ١٨ عاما تبلغ 30% من المصريين

07:30 م الأربعاء 14 مايو 2025

الدكتورة عبلة الألفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة عبلة الألفي، رئيس المجلس القومي للسكان، إن مصر دولة شابة و نسبة الأطفال تحت سن ١٨سنة تمثل ٣٠٪ من الشعب المصري، مبينة أن الهدف الأساسي للدولة المصرية هو الاهتمام بالطفل منذ فترة ما قبل الزواج لتأسيس طفل سليم، إضافة إلى فترة الحمل وفترة الطفولة المبكرة والتي تشكل ٦٥٪؜.

وأوضحت خلال برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا والذي تقدمه هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، عبر قناة سي بي سي، أن ٦٠٪ من المبادرات كانت من نصيب الأطفال، وذلك من إجمالي من ١٥ مبادرة صحية، ومنها مبادرة الألف يوم الذهبية للأم والطفل.

وتابعت أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لتحويل المنشآت الصحية لمنشأت صديقة للطفل وكذلك برامج دعم الرضاعة الطبيعية، وكذلك تدشين البرنامج القومي للتقزم والكشف عن الأمراض الوراثية للاطفال منذ ولادة الطفل.

وأكدت أن كل تلك المبادرات هدفها بناء جيل صحي لخدمة الأسرة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة عبلة الألفي المجلس القومي للسكان مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيرة نادي الأولمبي.. ماض مجيد وأبطال يبحثون عن حاضر (قصص مصورة)
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟
بالصور- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟.. الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام
مصر تحذر رعاياها في ليبيا وتخصص رقم هاتف للطوارئ