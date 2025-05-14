نائب وزير الصحة: 43% من الأطفال المصريين مصابون بالأنيميا

كتبت - داليا الظنيني:

أرجعت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، مشاكل السمنة والتقزم والأنيميا التي يعاني منها الأطفال المصريون إلى ثلاثة عوامل رئيسية: سوء تغذية الأم أثناء الحمل، المعاملة القاسية والتربية السلبية للطفل بعد الولادة مما يؤثر على هرمون النمو، وكثرة تعرضه للعدوى والالتهابات التي تؤثر على امتصاص الطعام.

أوضحت الدكتورة عبلة الألفي، خلال استضافتها اليوم الأربعاء في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أن الأسباب المذكورة تؤدي إلى إصابة الأطفال بقصر القامة والضعف العام، وغالبًا ما يعانون من التقزم والسمنة نتيجة لتدني جودة الطعام.

وأشارت إلى أن 43.2% من الأطفال في مصر مصابون بالأنيميا، ولهذا السبب، بدأت الوزارة في معالجة هذا الملف منذ بداية حمل الأم من خلال مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي انطلقت في أغسطس 2023، وتهدف إلى تقديم الاستشارات للأمهات للمساعدة في التربية السليمة، وهي خدمة متاحة في جميع المحافظات.

وتابعت: "طول ما في طفل بيتعرض لعدم العدل في الصحة والتعليم والغذاء فمازال أمامنا الطريق للعمل، ورغم تلك المشاكل فقد مصر حققت طفرة في ملف السكان واختصرنا سنوات من العمل"