"التعليم" تطالب المديريات بإرسال قاعدة بيانات المتعاقدين بالحصة

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، شددت فيه على ضرورة موافاة الوزارة ببيانات دقيقة وشاملة للمعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، بشرط أن يكونوا مستمرين في أداء عملهم الفعلي خلال العام الدراسي 2024/2025 وحتى تاريخ إصدار الخطاب.

وأكدت الوزارة في توجيهها أن هذه البيانات يحظى بأهمية قصوى، مطالبة بسرعة تنفيذ التعليمات في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ المخاطبة، مع الالتزام الكامل بالنموذج المُعد سلفًا لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن البيانات يجب أن تُستكمل بشكل دقيق وفق الاستمارة المُعتمدة، على أن يتم إرسالها في صورتين: الأولى نسخة ورقية بصيغة PDF وتحمل توقيعًا واعتمادًا رسميًا، والثانية نسخة إلكترونية على ملف Excel يتم حفظه على قرص مدمج (CD).

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