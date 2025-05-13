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رسميًا.. جدول مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك

04:00 م الثلاثاء 13 مايو 2025

قطارات

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك، على مختلف الخطوط.

وبحسب منشور حصل مصراوي، على نسخة منه، سيتم إتاحة الحجز الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفقًا للجدول التالي:

1- الحجز يوم 18 مايو 2025 للسفر يوم 1 يونيو 2025.

2- الحجز يوم 19 مايو 2025 للسفر يوم 2 يونيو 2025.

3- الحجز يوم 20 مايو 2025 للسفر يوم 3 يونيو 2025.

4- الحجز يوم 21 مايو 2024 للسفر يوم 4 يونيو 2025.

5- الحجز يوم 22 مايو 2025 للسفر يوم 5 يونيو 2025.

6- الحجز يوم 23 مايو 2025 للسفر يوم 6 يونيو 2025.

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