رسميًا.. جدول مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك، على مختلف الخطوط.
وبحسب منشور حصل مصراوي، على نسخة منه، سيتم إتاحة الحجز الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفقًا للجدول التالي:
1- الحجز يوم 18 مايو 2025 للسفر يوم 1 يونيو 2025.
2- الحجز يوم 19 مايو 2025 للسفر يوم 2 يونيو 2025.
3- الحجز يوم 20 مايو 2025 للسفر يوم 3 يونيو 2025.
4- الحجز يوم 21 مايو 2024 للسفر يوم 4 يونيو 2025.
5- الحجز يوم 22 مايو 2025 للسفر يوم 5 يونيو 2025.
6- الحجز يوم 23 مايو 2025 للسفر يوم 6 يونيو 2025.
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