"مدبولي" يفتتح مصنع "شين شينج" لمواسير الدكتايل باستثمارات 150 مليون دولار

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "شين شينج – Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، وذلك في إطار جولته التفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي السفارة الصينية بالقاهرة، ومسؤولي شركة "شين شينج" من الصين ومصر.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي في مصر، لا سيّما لما له من أهمية في تقليل الاعتماد على الواردات، إذ يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية لمواسير الدكتايل، التي تُعد من المكونات الحيوية في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والمرافق والإسكان.

كما شدد على أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، فضلًا عن تعظيم فرص التصدير للأسواق العالمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة مستمرة في دعم جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها القطاعان الصناعي واللوجستي، مع العمل على تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، وتحقيق التكامل مع سلاسل الإمداد الدولية.

كما وجه بأهمية استمرار تنفيذ المشروعات التنموية بالموانئ والمناطق الصناعية بوتيرة سريعة، بما يرسّخ من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع عقد إنشاء مشروع مصنع "شين شينج" جرى في مارس 2024، وتم وضع حجر الأساس له في أبريل من العام ذاته، ليتم افتتاحه رسميًّا بعد أقل من عام، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس فعالية التعاون بين الهيئة والمطور الصناعي "تيدا - مصر" والمستثمر الصيني، ويؤكد كفاءة منظومة العمل المتكاملة التي تتبناها الهيئة في التعامل مع المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في التعاقد على 274 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا، يجرى تنفيذها تباعًا في الموانئ والمناطق الصناعية المختلفة، ويُنتظر افتتاح العديد منها خلال العام الجاري، ما يجعل من عام 2025 "عام الافتتاحات" للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد "جمال الدين"، أن الهيئة تتطلع إلى توقيع المزيد من التعاقدات في المرحلة المقبلة، ضمن رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التصدير، مع تقديم كل أوجه الدعم والتيسير للمستثمرين الجادين.

وخلال جولته التفقدية داخل المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول مراحل الإنتاج والمواصفات الفنية، حيث يقع المصنع على مساحة تبلغ 270.5 ألف متر مربع، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويبلغ حجم استثمارات المشروع نحو 150 مليون دولار، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 220 فرصة عمل غير مباشرة.

ويصل الإنتاج السنوي للمصنع إلى نحو 250 ألف طن من مواسير الدكتايل، وهو ما يدعم الصناعات المعتمدة على هذه المنتجات محليًّا ويُعزز فرص التصدير للأسواق الخارجية.

وفي ختام جولته، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما تحقق في هذا المشروع خلال فترة وجيزة، مشيدًا بجهود الشركة، وداعمًا لمواصلة العمل في المراحل القادمة من التوسعات، ومؤكدًا استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم اللازم للاستثمارات الجادة، وخاصة تلك التي تسهم في تنمية الصناعة الوطنية وتدعم خطط الدولة التنموية.

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