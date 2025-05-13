وزير الصحة يبحث مع البنك الدولي التعاون في ملف التنمية البشرية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية البشرية وفتح آفاق شراكة جديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب "عبد الغفار"، بوفد البنك، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع البنك الدولي، ومعربًا عن تطلعه لتعميق التعاون لدفع البرامج التي تدعم تنمية رأس المال البشري في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول خطط العمل المستقبلية في ضوء أولويات الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات مثل انخفاض معدلات الوفيات والنمو السكاني، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تنفيذ برامج اجتماعية وتعليمية كبرى مثل "تكافل وكرامة".

وأشار إلى مناقشة فرص التعاون في دعم برامج الطفولة المبكرة، وتطوير خدمات كبار السن، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل اللائق، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

كما وجّه وزير الصحة بتعزيز التنسيق بين فريق الوزارة والبنك الدولي، وتفعيل التواصل مع الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي للارتقاء بالبنية التحتية لمنظومة الصحة.

من جانبها، أشادت الدكتورة فادية سعادة باهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية وحرصها على وضعه في قلب أولوياتها، مؤكدة استعداد البنك الدولي لتعزيز أوجه التعاون والشراكة الفنية مع وزارة الصحة في مختلف المسارات.

حضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة.

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