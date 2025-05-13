جنوب الدلتا للكهرباء تنظم ندوة توعية مركزية للمهندسين والفنيين

كتب- محمد صلاح:

عقدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس خالد مسعود غمري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ندوة توعية مركزية للمهندسين والفنيين بعنوان "السلامة والصحة المهنية ورفع الوعي الوقائي لدي العاملين بقطاع كهرباء توزيع القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وعقدت الندوة من قبل قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بإشراف المهندس مدحت عثمان رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع قطاع كهرباء القليوبية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بحضور المهندس حماده سمير حامد مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة بحضور ١٩٢ مهندس وفني بمشاركة المهندسة هناء طنطاوي رئيس قطاع كهرباء توزيع القليوبية والمهندسة حنان شعراوي رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية.

وتضمن برنامج الندوة التالي:

1- مفهوم السلامة والصحة المهنية وتغيير الوعي الثقافي لدى العاملين.

2- التوعية بأسباب الحوادث المتكررة وكيفية تجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

3- التدريب على كيفية تحرير أوامر الشغل الرقمية والورقية.

4- نماذج التأمين لأعمال الصيانة وإزالة الأعطال وكيفية تنفيذها ومدى أهميتها للحد من الحوادث.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها بمواقع شركات التوزيع لرفع الوعي الثقافي لدى العاملين للحفاظ على عناصر الإنتاج البشرية والتي هي القوام الرئيسي للشركات.