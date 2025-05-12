"القومي للمرأة" يتوجه بالتقدير للسيدة انتصار السيسي لتوليها الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التقدير والامتنان إلى السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لتوليها الرئاسة الشرفية لجمعية الهلال الأحمر المصري هذا الكيان العريق الذي يجسد أسمى معاني العطاء والعمل الإنساني "هلال الإنسانية".

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن دعم انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية المتواصل لهذا الدور الإنساني المتميز يعزز قيم التراحم والتضامن ويرسخ ثقافة العمل التطوعي والخيري في قلب مجتمعنا المصري الأصيل.

وأضافت رئيسة المجلس، على مدار أكثر من قرن من العطاء والتضحيات يواصل الهلال الأحمر المصري دوره كرمز للإنسانية لبناء مستقبل يعكس قيم الإنسانية ويحتضن الجميع مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري منارة الإنسانية للجميع.

وكان الهلال الأحمر المصري أعلن اختيار انتصار السيسي رئيسًا شرفيًا.