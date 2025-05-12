لأول مرة منذ 3 سنوات.. توريد 11 ألف طن جبس زراعي لتحسين التربة

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا اليوم الإثنين، من الدكتور هاني درويش، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بانتهاء أعمال شراء كمية بلغت 11 ألف طن من الجبس الزراعي؛ لدعم المزارعين في أعمال تحسين التربة، لأول مرة منذ 3 سنوات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرار جهود الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين؛ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار درويش إلى أن هذه الكمية تمثل دفعة أولى من عمليات الشراء والتوريد؛ حيث من المقرر توريد الكميات اللازمة تباعًا للمساهمة في أعمال تحسين التربة، وتحسين خواصها، وزيادة خصوبتها؛ لدعم المزارعين في تحسين الإنتاجية.

وأكد رئيس جهاز تحسين الأراضي أهمية الجبس الزراعي، والذي يمتاز برخص ثمنه وجودته العالية، فضلًا عن سهولة استخدامه مقارنةً بالمحسنات الأخرى، لافتًا إلى قدرته على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيماوية وزيادة نفاذية التربة للماء وزيادة جودة تهويتها؛ مما يؤدي إلى سهولة اختراق جذور النباتات، ويساعد ذلك على زيادة الكائنات الدقيقة بالتربة والتي تقوم بتثبيت النيتروجين .

وأشار درويش إلى أن الجبس الزراعي يسهم أيضًا في علاج مشكلات الأراضي القلوية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمعروف بقيامه بهدم بناء الأراضى؛ حيث يعمل الجبس الزراعي على طرد الصوديوم وإحلال الكالسيوم محله، وتحسين بناء الأرض، كما أنه يحافظ أيضًا على الأراضي الزراعية من التصحر؛ بتحسين خواصها الكيماوية والفيزيائية وقدراتها الإنتاجية.