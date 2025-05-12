مجلس النواب يحيل 33 تقريرا عن اقتراحات النواب للحكومة

كتب- نشأت علي:

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 33 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت التقارير المحالة على النحو التالي:

1. العضو محمد حمدي دسوقي،بشأن عودة إستاد الأربعين مرة أخري تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط – محافظة أسيوط.

2. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير بساط كاراتيه لمركز شباب قرية ريفا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

3. العضو محمد حمدي موسى، بشأن سرعة توصيل خدمة الصرف الصحي لقري (شرانيس – منشأة دملو – عرب أبو ذكري) – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

4.العضو أحمد العرجاوى، بشأن ضم الأراضى التى تم البناء والتصالح عليها وإدخال المرافق بها بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.

5. العضو محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء سوق للخضار بمركز ومدينة إدكو – محافظة البحيرة.

6. العضو عاطف ناصر، بشأن سرعة تبطين ترعة أبو المنجا النحاس بزمام رى قليوب المار من كوبرى النحاس بداية من (ك9 إلى ك 10.400) - محافظة القليوبية.

7. العضو سناء السعيد، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرى مركز ومدينة ساحل سليم ولقرى مركز الغنايم – محافظة أسيوط.

8. العضو سحر العشري، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنازل منشية التحرير بمدينة سمنود – محافظة الغربية.

9. العضو السيد خضر جوهر، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقرى (أفنيش – ميت عباد – كفر الدكرورى – كفر الأبحر) – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

10. العضو مجدى الأمير، بشأن عمل صيانة لكوبرى عائلة الريس البر الثانى بالمطرية – محافظة الدقهلية.

11. العضو محمد طايع، بشأن تغطية ترعة فرع الخطارة (2) المتفرع من ترعة أصفون من الخط السريع الزراعى إلى مسجد الشيخ حسين – محافظة قنا.

12. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إحلال وتجديد مستشفي الإيمان القديمة ( النساء والولادة ) – محافظة أسيوط.

13. العضو وحيد فودة، بشأن اعتماد خطة تطوير العمليات الكبرى بمستشفى رمد المنصورة، وإنشاء قسم عناية مركزة – محافظة الدقهلية.

14. السيد العضو/ أحمد حمدي خطاب، بشأن أهمية وجود شاشة وسيستم مركزي في المجالس الطبية المتخصصة يتم الاستعلام عليها من موظف نفقة الدولة في أي مستشفى حكومي عن المواطن مؤمن عليه أم غير مؤمن.

15. العضو أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء مستشفى الأطفال التخصصي بقرية دمسنا على أرض تابعة لوزارة الأوقاف مركز أبو حمص – محافظة البحيرة.

16. العضو أحمد الشريف، بشأن فصل الوحدة الحسابية بمستشفى العامرية عن مستشفى دار إسماعيل وجعلها داخل مستشفى العامرية – محافظة الإسكندرية.

17. العضو محمد حمدى موسى، بشأن رفع كفاءة وصيانة مستشفى هورين – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية.

18. العضو محمد تيسير مطر، بشأن سرعة إنشاء مستشفى مركزي مخصص لمنطقة دار السلام – محافظة القاهرة.

19. العضو/ ولاء عبد الفتاح، بشأن إدراج تدريس مادة (المواطنة الرقمية) بالتعليم ما قبل الجامعى.

20. العضو جيهان البيومي، بشأن إنشاء مدرسة يابانية ومدرسة دولية IBS بمكان مدرستى الفسطاط الابتدائية وأبو السعود الإعدادية اللتان صدر قرار بهدمهما – محافظة القاهرة.

21. العضو جمال الشوري، بشأن عمل توسعة بمدرسة العلم الأخضر بمركز ومدينة النجيلة – محافظة مطروح.

22. العضو محمود أبو الخير، بشأن إنشاء دور إضافى بمدرسة الزبايبة للتعليم الأساسى بنجع خورشيد – مركز البلينا – محافظة سوهاج.

23. العضو جابر أبو خليل،بشأن سرعة إستكمال الأعمال بمدرسة الرقبة الابتدائية ومدرسة نجع الحجازية بقرية الرقبة ومعظم المدارس بمركز دراو – محافظة أسوان.

24. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن إصلاح وترميم كوبري نجع سبع الرئيسي – بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

25. العضو محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف طريق مصرف كفر قنيش بدء من قرية النزل حتى طريق الجيش – محافظة الدقهلية.

26. العضو نشأت فؤاد عباس، بشأن تشغيل خط أتوبيس كلاً من طهطا وطما وجهينة لنقل الطلاب إلى جامعة سوهاج – محافظة سوهاج.

27. العضو عفاف زهران، بشأن سرعة رصف طريق مدخل محافظة السويس.

28. العضو منى عمر، بشأن قيام وزارة التعاون الدولي بسرعة توفير عدد من الأوتوبيسات العامة لنقل الركاب بالإسكندرية من الدول الصديقة المانحة لتحديث اسطولها وتطوير أدائها في منظومة نقل الركاب – محافظة الإسكندرية.

29. العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن تحويل خطوط الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بقرية نجوع مازن شرق دار السلام – محافظة سوهاج.

30. العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء معهد ديني بقرية العوضي بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

31. العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد كوم إشو الابتدائي الكائن بقرية المراعوي التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

32. العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن الموافقة على إلحاق معهد إعدادي بمعهد فلسطين الابتدائي الكائن بقرية أبيس التابعة للوحدة المحلية لقرية الأمراء مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

33. العضو محمد الجبلاوي، بشأن تخصيص مبني كلية الدراسات الإسلامية والعربية الذي صدر قرار بإخلائه لاستغلاله ليكون كلية للأزهر الشريف بنات - محافظة قنا.