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وزير الزراعة يكلّف محمد الخطيب بتسيير أعمال المدير التنفيذي للإصلاح الزراعي

03:19 م الأحد 11 مايو 2025

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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كتب- عمرو صالح:

كلّف السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب، بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ووجّه الوزير، في بيان رسمي، الشكر إلى الدكتور حسن الفولي، المدير التنفيذي السابق للهيئة، مشيدًا بما قدمه من جهود خلال فترة توليه المنصب، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

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علاء فاروق وزير الزراعة محمد الأنور أبو العمايم الخطيب
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