وزير الزراعة يكلّف محمد الخطيب بتسيير أعمال المدير التنفيذي للإصلاح الزراعي

كتب- عمرو صالح:

كلّف السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب، بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ووجّه الوزير، في بيان رسمي، الشكر إلى الدكتور حسن الفولي، المدير التنفيذي السابق للهيئة، مشيدًا بما قدمه من جهود خلال فترة توليه المنصب، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى