التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 36 بمركز سقارة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 36 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذي يُعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو 2025، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية المتكاملة للوزارة التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

وأكدت منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الـ 35 يتضمن تنفيذ 4 برامج تدريبية متنوعة، يأتي في مقدمتها برنامج "دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001"، والذي يُنفذ بالتعاون مع المجلس الوطني للتعليم والتدريب، ويستهدف مديري الموارد البشرية ومراكز التدريب في المحافظات .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الحالي يتضمن أيضًا برنامجًا متخصصًا في "قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة إعداد محاضر الاجتماعات والتقارير"، ويستهدف العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة والسكرتارية التنفيذية ومكاتب القيادات، إضافة إلى استكمال برنامج "الأوتوكاد للرسم الهندسي" للأسبوع الثاني والأخير، طبقًا لنتائج اختبارات تحديد المستوى، إلى جانب تنفيذ اختبارات دورة "الدفاع الوطني رقم 55" بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمشاركة نحو 50 مرشحًا من الوزارة والمحافظات.

وأوضحت منال عوض، أن البرامج التدريبية تستهدف هذا الأسبوع نحو 150 متدربًا من جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات عملية التنمية.

من جانبه، أشار عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، إلى أن مركز سقارة يواصل تطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، ويحرص على دمج التكنولوجيا وأدوات التقييم الذكي في العملية التدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر محلية قادرة على قيادة عملية التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التحول المؤسسي المنشود.

وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن التنوع في البرامج يعكس إلتزام مركز سقارة بتنفيذ توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية بضرورة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة في المجالات الإدارية، اللغوية، الفنية، والأمن القومي.

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